Малком и капитан «Фенербахче» едва не устроили потасовку в перерыве матча

Нападающий «Зенита» Малком и полузащитник, а также капитан «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш едва не устроили потасовку в перерыве матча Кубка PARI Премьер, сообщил комментатор Павел Богданов во время трансляции встречи.

По его словам, бразилец и турок повздорили в подтрибунном помещении во время перерыва. Футболистов разняли представители клубов.

После первого тайма в матче «Зенит» — «Фенербахче» нулевая ничья. Турецкая команда проводит первый матч на турнире, для «Зенита» эта игра станет последней перед Суперкубком России против ЦСКА.