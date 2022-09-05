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5 сентября, 14:38

Малком: «Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ»

Мария Гусева

Нападающий «Зенита» Малком оценил шансы питерского клуба выиграть чемпионат России в текущем сезоне.

«Станет ли «Зенит» чемпионом в этом сезоне? Мы стараемся делать все возможное, чтобы вновь выиграть РПЛ, но не вижу смысла сейчас говорить об этом. Нам нужно просто делать свою работу и стараться побеждать в каждом матче», — цитирует «РБ Спорт» Малкома.

25-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В текущем сезоне Малком провел 8 матчей в РПЛ, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/malkom-staraemsya-delat-vse-vozmozhnoe-chtoby-vnov-vy-igrat-rpl/
Малком Филипе (Малком)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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