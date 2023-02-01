«Все закончилось. Я здесь». Малком отреагировал на итоги трансферного окна

Нападающий «Зенита» Малком перед началом очередной тренировки команды намекнул, что мог покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно.

«Добрый вечер, мой друг! Все закончилось. Я здесь!» — сказал Малком.

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.