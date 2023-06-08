Малком — о российском паспорте: «Круто, что получаешь признание от страны, в которой ты играешь и живешь»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» рассказал о получении российского паспорта.

— В уходящем чемпионате у тебя 23 гола, ты остановился в двух шагах от рекорда. Знаешь ли ты об этом?

— Да, мне рассказывали. Я знаю, что максимально приблизился к рекорду, но я никогда не гонялся за индивидуальными призами. Это ведь такая вещь, которая теряет смысл, если твоя команда в итоге не становится чемпионом. Я бы не был рад, если бы стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, а «Зенит» финишировал вторым. Голы — это не главное. Сегодня у тебя хороший день и ты много забиваешь, а завтра будет плохой. Главное — стабильно демонстрировать качественный футбол, который помогает команде брать трофеи.

— У тебя уже несколько месяцев есть российский паспорт. Как он тебе помог за это время?

— Я очень благодарен за возможность получить гражданство России и рад, что представился такой шанс. Круто, что получаешь признание от страны, в которой ты играешь и живешь.

В феврале 2023 года Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.