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Сегодня, 15:25

Малком: «Я — футболист «Зенита». Собираюсь в следующем сезоне вновь выиграть чемпионство»

Гоша Чернов
Корреспондент
Малком.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» заявил, что намерен отработать контракт с петербургским клубом до конца.

— Останешься ли ты в «Зените» в следующем сезоне? — вопрос Малкому.

— У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. При этом всегда есть вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое он решит рассмотреть и обсудить со мной. Если это предложение устроит и «Зенит», и меня, то не вижу причин отказываться от нового приключения. Но я еще раз повторю, что мое соглашение с клубом истекает через четыре года. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство.

— При каких условиях ты можешь уйти? Каким может быть предложение, от которого ты не сможешь отказаться?

— Я бы не хотел фантазировать на тему своего будущего. Оно известно только Богу, а я всегда жил и живу сегодняшним днем. Я играю за «Зенит», и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнем другую, не менее красивую историю.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 33 матча за «Зенит», забил 26 голов и сделал 9 результативных передач.

Полностью интервью с Малкомом читайте скоро на сайте «СЭ».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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