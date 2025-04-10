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10 апреля, 11:24

Кассьерра о матче с «Краснодаром»: «Нужно держать в голове только один возможный исход — это победа»

Алексей Михайлов
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал основную задачу команды на матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

— Задача — сфокусироваться, сконцентрироваться максимально, настроиться и держать в голове только один возможный исход — это победа. Мы обязательно должны выиграть в воскресенье.

Последние годы матчи против «Краснодара» получались зрелищными, потому что «Краснодар» показывает отличный футбол, и мы играем очень качественно, хорошо все последние годы. Поэтому матчи получаются яркими, наполненными моментами. Мне кажется, что это здорово. Для нас это хорошо, потому что атакующие команды дают больше пространства, дают больше возможности воспользоваться этим пространством. И, конечно, что касается воскресной игры, мы должны воспользоваться тем, что играем в родных стенах при своих болельщиках. Я жду полные трибуны и уверен, что с нашими усилиями и поддержкой всего стадиона мы сможем добиться успеха.

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Краснодар» идет в лидерах с 52 баллами.

Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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