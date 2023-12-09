Кассьерра о победе над «Пари НН»: «Самое важное, что три очка остались в Петербурге»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Самое главное, что победили. Знали, что очень важно набрать сегодня три очка. Не думаю, что показали лучшую и оптимальную свою игру, но самое важное, что три очка остались в Петербурге. Сейчас хочется перевести дух, отдохнуть, разгрузить голову, побыть с семьей и уже с новыми силами вернуться в следующем году.

— Подготовка к этому матчу шла в суровых морозах, как вам тренировки на улице в таких условиях?

— Действительно было сложно, особенно после московских матчей. Никогда в жизни не играл при таком количестве снега и таких низких температурах, поэтому было непросто. Главное, что тот период уже позади. Теперь можно расслабиться и перевести дух.

— Впереди отпуск, накопилась ли какая-то усталость после сложного отрезка?

— Есть небольшая усталость, связанная с повреждением. Но я восстановился, вернулся в игру. Сегодня тоже было непросто, но у меня будет еще время, чтобы подзарядить внутренние батарейки. Хотел бы, чтобы следующий год был еще лучше, чем этот. Буду делать для этого все возможное.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.