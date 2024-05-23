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Сегодня, 17:45

Педро — о сравнениях с Месси: «Благодарен Аршавину за такую похвалу, но меня с ним не сравнить»

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболисты «Зенита» Педро и Клаудиньо
Педро и Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что мечтает выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов.

— Тебя называют одним из лучших футболистов поколения наряду с Эндриком. На тебя давит такая характеристика?

— Давления я не ощущаю. Стараюсь отбрасывать от себя все сторонние мысли, которые могут помешать мне на поле. Я очень много работаю, и мне приятно, что некоторые люди так думают, но я не позволяю этим мыслям овладеть мной. Но, конечно, надо продолжать усердно работать на тренировках и развиваться, стремясь стать лучшим игроком.

— Один из лучших футболистов в истории «Зенита» Андрей Аршавин сказал: «Мне игра Педро напомнила игру Месси. То, как он исполнил два гола «Спартаку», говорит о его большом таланте». Что думаешь о таком сравнении?

— Честно говоря, мне нечего сказать по поводу этого сравнения. Я благодарен ему за похвалу, но Месси — великий игрок, лучший в мире. Как я уже сказал, я всегда стараюсь упорно работать и совершенствоваться с каждым днем. Я еще молод, и мне нужно многому научиться. Меня с ним не сравнить.

— Но ты сам считаешь, что можешь добиться самых больших высот в футболе — выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира?

— Это моя мечта. Я надеюсь, что когда-нибудь помогу сборной Бразилии выиграть чемпионат мира, завоевать несколько титулов. Все будет зависеть от меня, от моей работы. Я должен быть всегда сконцентрирован на работе, и, даст Бог, выиграю много трофеев в будущем.

Педро. Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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