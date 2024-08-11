Педро: «Латышонок спас для «Зенита» победу в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Педро оценил игру голкипера своей команды Евгения Латышонка в матче 4-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

На 86-й минуте встречи голкипер отразил пенальти.

«Женя — крутой вратарь, он спас для нас победу! Поздравляли его аплодисментами, он заслужил. Латышонок очень серьезный, но если есть повод посмеяться — он посмеется. Когда нужно работать, он закроется и будет работать», - приводит «РБ Спорт» слова Педро.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 12 очками. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга встретится с «Химками».