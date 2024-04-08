Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Педро: «Рад забить первый гол в РПЛ. Это невероятное чувство»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Педро поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Ты забил первый гол в РПЛ и третий за «Зенит». Твои эмоции?

— Я очень рад, что забил первый мяч в чемпионате. Это невероятное чувство. Надеюсь продолжить эту серию, забивать больше голов и, самое главное, помогать команде. Но сейчас нам нужно работать, потому что на следующей неделе очень важная игра. Матч с «Краснодаром» — важнейший для нас. Мы знаем, что нам необходимо побеждать, отбирать очки у конкурента. Но нам еще нужно усердно поработать на неделе, прежде чем мы отправимся туда.

— Вендел пропустит матч из-за перебора предупреждений. Что делать без него?

— Мы всегда серьезно полагаемся на Вендела как на ключевого игрока. В следующей встрече его не будет, но тренер придумает, кем заменить Вендела. Он знает, что нужно сделать.

Педро и&nbsp;Клаудиньо в&nbsp;матче с &laquo;Балтикой&raquo;. Пресная победа «Зенита»: еле задушил «Балтику» и потерял Вендела перед «Краснодаром»

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Педро (Зенит)
0
Читайте также
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Орлов о дисквалификации Вендела на матч с "Краснодаром": «Непрофессионально! На Ахметова рассчитывать не стоит»
«Спартак» чаще всего наказывают 11-метровыми. Кукуляк не удалил Кордову. Как работали судьи в 23-м туре РПЛ?
Орлов — о победе «Спартака»: «Конечно, Лещук ошибся, но нужно говорить и о заменах Абаскаля»
«Зачем сейчас убирать Абаскаля? Сезон потерян. Черчесов за 8 туров станет чемпионом?» Мнение Орлова
Ошибки Лещука, эмоции Медведевой: «Динамо» проиграло «Спартаку»
Радимов — о Лещуке: «10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь?»
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Артур — о том, как победить «Краснодар»: «Быть умными, играть жестко, не терять контроль»
Мостовой — о матче с «Краснодаром»: «Козырь «Зенита» — на суперважные игры мы очень хорошо настраиваемся»
Семак о пропуске Венделом матча с «Краснодаром»: «Потеря лидера — это серьезно»
Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмичев: «Если в руководстве «Спартака» есть кто-то разумный, то надо убирать Абаскаля»

Артур — о паспорте РФ: «Не думал об этом. Посмотрим, может быть, позже»