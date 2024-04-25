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Сегодня, 08:02

Педро: «Больше не можем позволить себе проигрывать»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро поделился с «СЭ» мнением о матче против «Рубина» (0:2).

— Что тренер сказал после игры против «Рубина»?

— Что нужно усерднее работать, что больше не имеем возможности терять очки, как это было раньше. В воскресенье нас ждет ключевая игра против «Динамо», и мы не можем позволить себе упустить в ней победу. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы набрать три очка.

— «Краснодар» победил. Отрыв от второго места сократился до одного очка.

— Да, мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.

ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Педро (Зенит)
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