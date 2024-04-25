Педро: «Больше не можем позволить себе проигрывать»

Сегодня, 08:02
Нападающий «Зенита» Педро поделился с «СЭ» мнением о матче против «Рубина» (0:2).
— Что тренер сказал после игры против «Рубина»?
— Что нужно усерднее работать, что больше не имеем возможности терять очки, как это было раньше. В воскресенье нас ждет ключевая игра против «Динамо», и мы не можем позволить себе упустить в ней победу. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы набрать три очка.
— «Краснодар» победил. Отрыв от второго места сократился до одного очка.
— Да, мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать.
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.