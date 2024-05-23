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Сегодня, 18:00

Педро: «Надеюсь, сыграем с Эндриком за сборную Бразилии»

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Палмейраса» Эндрик
Эндрик.
Фото AFP
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Эндриком, который летом перейдет из «Палмейраса» в мадридский «Реал».

— Новый нападающий «Реала» Эндрик — твой друг. Как зародилась ваша дружба? Как часто вы общаетесь?

— Дружба началась просто: с подписок друг на друга в социальных сетях. В одном матче я играл за «Коринтианс» против «Палмейраса», он стал чемпионом, но у нас завязалась дружба, и мы начали тесно общаться как раз после той игры. Позже мы пересекались в юношеской сборной Бразилии, за которую вместе забивали. Но сейчас мы больше общаемся по телефону, потому что находимся далеко друг от друга.

— Ты удивился, когда узнал о его переходе в «Реал Мадрид»?

— Я был удивлен, но рад за него. Этот трансфер — результат его работы. Он упорно трудился и теперь получает награду, о которой всегда мечтал. Эндрик — отличный игрок. Уверен, он многому научится в Европе и вырастет в футболиста высокого уровня.

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— Он следит за твоими успехами в России?

— Я периодически публикую кадры со своими голами и передачами за «Зенит», и он кидает мне реакции.

— Мечтаешь сыграть с ним в одном клубе? Например, в том же Мадриде?

— Надеюсь, в будущем мы вместе сыграем за национальную сборную Бразилии. Был бы счастлив сыграть с ним на одном поле на чемпионате мира.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК Реал
Педро (Зенит)
Эндрик
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