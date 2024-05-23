Сегодня, 17:15
Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих прозвищах.
— Вернемся в прошлое лето. Вспомни, как проходили переговоры с «Зенитом». Ты быстро согласился?
— Когда новость дошла до моего агента, я встретился с ним. Я не думал дважды. Понимал, что пора попробовать свои силы за пределами Бразилии и знал, что для меня переход в «Зенит», европейский клуб, станет хорошим опытом. Без раздумий я приехал сюда и подписал контракт.
— Какие еще клубы тебе делали предложения?
— Какие-то были, но мой представитель не называл их, поэтому я не сильно рассчитывал на что-то еще. Зато агент много говорил мне о «Зените», потому что был уверен в нем.
— Артур признавался, что перед трансфером общался с Клаудиньо. А ты с кем-то из игроков Зенита консультировался?
— Да, я общался с Робертом Ренаном, которого отлично знал, ведь мы играли вместе за «Коринтианс». Он сказал, что сомневаться не стоит, что я получу в России замечательный опыт.
— В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?
— Честно говоря, мне не очень нравится прозвище «Педриньо». Педро — это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.
Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.