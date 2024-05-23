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Сегодня, 17:15

Педро: «Мне не нравится прозвище «Педриньо. Педро — привычнее»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих прозвищах.

— Вернемся в прошлое лето. Вспомни, как проходили переговоры с «Зенитом». Ты быстро согласился?

— Когда новость дошла до моего агента, я встретился с ним. Я не думал дважды. Понимал, что пора попробовать свои силы за пределами Бразилии и знал, что для меня переход в «Зенит», европейский клуб, станет хорошим опытом. Без раздумий я приехал сюда и подписал контракт.

— Какие еще клубы тебе делали предложения?

— Какие-то были, но мой представитель не называл их, поэтому я не сильно рассчитывал на что-то еще. Зато агент много говорил мне о «Зените», потому что был уверен в нем.

Педро. Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

— Артур признавался, что перед трансфером общался с Клаудиньо. А ты с кем-то из игроков Зенита консультировался?

— Да, я общался с Робертом Ренаном, которого отлично знал, ведь мы играли вместе за «Коринтианс». Он сказал, что сомневаться не стоит, что я получу в России замечательный опыт.

— В Бразилии тебя называли Педриньо, на футболке было написано так. Почему в России ты носишь имя Педро?

— Честно говоря, мне не очень нравится прозвище «Педриньо». Педро — это мое имя, все меня так зовут. Так лучше и привычнее.

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

ФК Зенит
Педро (Зенит)
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