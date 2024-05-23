Педро: «Если бы не футбол, стал бы певцом»

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о своих татуировках и увлечениях.

— Есть ли у тебя ритуал перед матчами?

— Накануне каждой игры я произношу молитву — когда я захожу в раздевалку, когда выхожу на поле всегда прошу Бога благословить меня, это и есть мой ритуал.

— Если бы не было футбола, какую профессию ты бы выбрал?

— Ха-ха, я бы стал певцом! Вообще я не очень хорошо пою, но обязательно научился бы.

— Какие у тебя есть татуировки?

— У меня набито лицо моей сестры, есть тату с именем моей девушки. Еще есть тигр и мальчик, который символизирует меня в поисках мечты.

— Выиграть Лигу чемпионов или чемпионат мира?

— Чемпионат мира!