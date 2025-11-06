Педро: «Носить футболку главной сборной Бразилии — это мечта»

Нападающий «Зенита» Педро рассказал «СЭ», что мечтает сыграть за главную сборную Бразилии.

«Переживаю ли я из-за того, что пока не получаю вызов в главную сборную Бразилии? Нет, меня это не беспокоит. Очень надеюсь на игроков, которые вызываются — Луиса Энрике и Дугласа. Сейчас, к сожалению, Сантос получил травму. Я отлично справляюсь с работой в клубе. Носить футболку главной сборной Бразилии — это мечта. Мне уже посчастливилось играть за молодежные команды, выиграть множество титулов. Я всегда поддерживал каждого футболиста в сборной. Даст бог, если мне выпадет шанс, я им очень хорошо воспользуюсь», — сказал Педро «СЭ».

19-летний Педро — двукратный победитель молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии U20 (2023, 2025).

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.