Нападающий «Зенита» Соболев сообщил о рождении второго сына

12 ноября, 12:04
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о рождении второго сына.
«Отец двоих сыновей. 9.11.25», — написал 28-летний спортсмен в соцсети.
Первый сын Соболева — Сергей появился у Соболева и его супруги Елены в феврале 2017 года.
В сезоне-2025/26 Соболев в 19 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Dmitriy Nekrasov
Друже, привет! Всё будет обязательно по доброму. Саня за Зенит с пеленок!
12.11.2025
juvekos
и то не факт )))
12.11.2025
oleg.bob
Молодец!
12.11.2025
Кариока_двойка.
Сыновей скоро будет больше голов за Зенит.
12.11.2025
Skorz.
Все !!! .... С рождением ребенка-поздравляю ! А вот шансы , что Соболев уйдет из Зенита по доброму , теперь равны "0 " ((( В нынешнее время , дети спортивных миллионеров - окружены ...начиная от спального белья до пеленок и еды , только элитным ))) А это деньги .
12.11.2025
СантехНИК
Саша, иди в отпуск по уходу за ребенком. Ты там нужнее...
12.11.2025
marchela13
Саня и рожай дальше,а футбол это не ТВОЕ.
12.11.2025
H Aleksej
12.11.2025
Степочкин
Поздравления!
12.11.2025
rake
хоть в семейной жизни не промахивается
12.11.2025