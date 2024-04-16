Натхо — об уходе из ЦСКА: «Очень хотел остаться, но принял решение в пользу семьи»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

«Я могу сказать про клуб и Россию только хорошее. Я люблю эту команду и город. Это особенный этап моей карьеры. У меня было предложение о продлении на два года, но я почувствовал, что мне и моей семьи нужны перемен. Футболистам нелегко играть в России: очень много перелетов, зимой проводишь два месяца в Испании — вдали от дома. Когда моим детям было 7-8 лет, им нужно было идти в школу. Когда еще ходили в сад, я мог взять всю семью с собой на сборы на пару месяцев, но потом делать это стало намного сложнее, так как им нужно было учиться. В итоге я сказал, что очень хотел бы остаться в ЦСКА, но это решение — в пользу семьи. Именно это было причиной, почему я ушел. Интерес от российских клубов после ухода? Не буду называть конкретные команды, но интерес был. До официального предложения не доходило», — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год.

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