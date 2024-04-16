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Сегодня, 11:15

Натхо — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Болельщиков ЦСКА можно понять. Думаю, что и Марио не представлял себя там»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» отреагировал на переход экс-партнера по ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

— Марио Фернандес перешел в «Зенит». Как восприняли эту новость? Фанаты были в гневе.

— Конечно, болельщиков можно понять. Они очень любили Марио. Он долго жил в России. Но никто не знает реальных подробностей этой истории. Только он сам и ЦСКА знают правду. Я бы не хотел давать этому оценку, потому что просто не знаю деталей. Но я понимаю фанатов, которые ждали его возвращения.

— Можете ли вы представить себя игроком «Зенита» или «Спартака»?

— В футболе нельзя что-то предвидеть. Конечно, если вы спросите меня об этом сейчас, я могу сказать «нет». Но иногда все идет по неожиданному сценарию. Когда я играл в ПАОКе, я и подумать не мог, что позже буду выступать за «Олимпиакос». Думаю, что и Марио не представлял себя в «Зените». Но в футболе нельзя предсказать ни результат, ни свое будущее, — сказал Натхо «СЭ».

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года он выступал за ЦСКА.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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