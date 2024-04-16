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Натхо — о теракте в «Крокусе»: «Ужасно было увидеть произошедшее. Надеюсь, такое больше никогда не повторится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» принес соболезнования семья погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

— Помимо матча с Сербией у России была запланирована игра с Парагваем, которая была отменена из-за террористического акта, произошедшего неподалеку от Москвы. Слышали об этом?

— Да. У меня по сей день много хороших друзей в Москве. Я жил по близости с «Крокусом». Ужасно было увидеть произошедшее. Я соболезную семьям погибших. Надеюсь, такое больше никогда не повторится.

— Звонили кому-то из друзей в Москве?

— Я разговаривал с Эли Дасой. Позвонил и спросил, в порядке ли он. Он должен был вернуться в этот день в Москву. С друзьями не из футбола тоже связался, — сказал Натхо «СЭ».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Футбол
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