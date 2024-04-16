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Сегодня, 10:00

Натхо: «Переживаю из-за войны в секторе Газа. Моя семья живет в Израиле»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» высказался о палестино-израильском конфликте.

— Как воспринимаете происходящее между Израилем и Палестиной?

— Как и любой нормальный человек, переживаю из-за войны. Не знаю людей, которые могут радоваться происходящему. Моя семья живет в Израиле. Я сам мусульманин. Меня беспокоит то, что происходит. Сейчас я лишь могу молиться за мир.

— Каким для вас был день, когда все началось?

— Был шокирован фотографиями и видео, которые появлялись. Седьмое октября — катастрофа. Атаковать людей в их домах...это страшно. Не то, что ты хочешь видеть. С этого дня относительно ситуации между Израилем и Газой мы видим только плохие кадры. Мы можем только молиться, чтобы все это закончилось и наступили лучшие дни.

— Не было мыслей перевезти семью?

— Нет. Моя семья много лет живет в Израиле. Ситуация и до этого была не очень хорошая. Но такова реальность. Мы не можем каждый раз менять место жительства. Надеемся, что вскоре все наладится.

— Вы точно слышали о том, что члены Европарламента требовали от ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров. Как отнеслись к этому?

— Слышал об этом. Но я бы не хотел рассуждать на эту тему. Не моя работа. Это политический момент. Политика не помогает никому. Судя по моему опыту, только негативные моменты происходят из-за ее влияния. Обычные люди просто хотят жить в мире. Многие проблемы из-за политики. Поэтому я предпочитаю об этом не говорить на протяжении своей карьеры, — сказал Натхо «СЭ».

В феврале группа членов Европарламента написала письмо в адрес ФИФА и УЕФА с требованием отстранить израильские команды от участия в международных соревнованиях.

Письмо подписали 13 депутатов Европарламента.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
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