Натхо — о Дзагоеве: «Если бы не было так много травм, он мог бы попробовать себя в Европе»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» высказался о завершении карьеры экс-партнера по ЦСКА Алана Дзагоева.

«У Алана была очень хорошая карьера в России. Если бы не было так много травм, и он был бы чуть более удачлив, мог бы попробовать себя в Европе. Но такова судьба футболиста. Нельзя контролировать травмы», — сказал Натхо «СЭ».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».