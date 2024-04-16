Сегодня, 11:00
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» высказался о завершении карьеры экс-партнера по ЦСКА Алана Дзагоева.
«У Алана была очень хорошая карьера в России. Если бы не было так много травм, и он был бы чуть более удачлив, мог бы попробовать себя в Европе. Но такова судьба футболиста. Нельзя контролировать травмы», — сказал Натхо «СЭ».
Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.
В ноябре 2023 года Дзагоев объявил о завершении карьеры футболиста.