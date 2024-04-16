Натхо выбрал между Слуцким и Бердыевым

Сегодня, 12:30
Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» ответил на вопросы в блиц-формате.
— Лучшая русская еда?
— Я всегда ел спагетти и мясо. Не менял свой рацион даже после переезда в Россию. В Казани мы ходили в хорошие рестораны и там мне очень нравился...Как же это называется...Рис с мясом...Плов! Но все-таки есть то, что мне понравилось больше всего — чебурек!
— Самый крутой клуб, который хотел вас?
— Было много разных команд, о которых говорили, но официальных предложений не был. Интересовались «Шальке», «Севилья», «Милан». Был еще «Лион» и киевское «Динамо».
— Лучший игрок, с которым вы играли?
— Семак! Играл с ним по разные стороны. Еще Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич. Они реально крутые!
— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?
— В Рубине было много: Ансальди, Навас. В ЦСКА — Василий Березуцкий. Он был сумасшедшим в хорошем смысле.
— Думал, назовете Вернблума.
— Он тоже был таким на поле.
— Слуцкий или Бердыев?
— Выберу Бердыева. Это человек, который меня поменял больше всех.
— О чем вы мечтаете?
— Чтобы моя семья была здорова и был мир.
Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. С 2014 по 2018 год являлся игроком ЦСКА.
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