Натхо — о возвращении в Россию: «Было бы чем-то особенным поработать в ЦСКА в другом амплуа»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» ответил на вопрос, чем бы хотел заняться после завершения карьеры футболиста.

— Уже думали, чем займетесь после завершения?

— Уверен, что продолжу работать в футболе. Еще не решил, в каком амплуа. Но для меня и тренерство, и менеджмент интересны. Когда придет время завершить карьеру игрока, тогда и приму решение.

— Можете представить, что поработаете тренером в России?

— А почему нет? Если такая возможность будет. Никогда не знаешь, куда занесет жизнь. От России у меня только положительные впечатления. Если будут предложения, я, конечно, рассмотрю.

— То есть если позвонит Гинер, даже думать не будете?

— Я очень его уважаю. Обдумаю любое его предложение. Я провел очень хорошие времена в его клубе.

— Гинеру невозможно отказать?

— Ха-ха, ну, сейчас все же еще тяжело говорить. Все может поменяться, никогда не знаешь, что произойдет. За годы в ЦСКА я узнал много людей — от фанатов до руководителей клуба. Это было бы чем-то особенным поработать в ЦСКА в другом амплуа, — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2013 год. С 2014 по 2018 год являлся игроком ЦСКА.

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