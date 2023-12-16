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Сегодня, 22:31

Наумов назвал игроков «Локомотива», которые не оправдали ожиданий в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал футболистов, которые не оправдали ожиданий в первой части сезона РПЛ.

«Мне кажется, «Локомотиву» нужно усиление в обороне. Не на должном уровне играет защитник Ненахов, очень частые ошибки и очень часто неоправданные нарушения, которые приводят к опасным моментам у ворот команды. К сожалению, не все трансферы, которые сделал «Локомотив», сработали. Вот Сарвели откровенно разочаровал, Самошников пока не вышел на должный уровень. Сильянов тоже может прибавить», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Ненахов выступает за «Локомотив» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча и сделал одну результативную передачу.

26-летний Сарвели присоединился к московскому клубу в июле 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 10 матчей и забил два мяча.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005516798_byivshiy_prezident_lokomotiva_nazval_igrokov_kotoryie_ne_opravdali_ojidaniy_v_pervoy_chasti_sezona_rpl
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владислав Сарвели
Николай Наумов
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