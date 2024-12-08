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8 декабря, 22:55

Наумов — о судействе в матче «Краснодар» — «Локомотив»: «Судил Казарцев просто отвратительно»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» оценил работу судей в матче 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (0:0). Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

«Судья, конечно испортил матч. Потому что судил Казарцев просто отвратительно. Там где надо — не свистел, а где не надо — наоборот. Фол пропустил этот на Воробьеве, там же явно было видно. В результате — создал такое напряжение, что дошло почти до пенальти. Судейство не сильно повлияло, но оно мешает игре. Судей же у нас больше, чем игроков на поле, а толку никакого», — сказал Наумов «СЭ».

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). «Локо» с 35 очками занимает пятую строчку.

(Александр Абустин)

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
Николай Наумов
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