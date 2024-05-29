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Сегодня, 15:16

Наумов назвал правильным решение «Локомотива» не продлевать контракт с Дзюбой

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.

«Это было ожидаемо. Мы давно говорили, что Дзюба покинет «Локомотив». Решение правильное. Надо хорошо попрощаться, сказать Дзюбе спасибо, он свою роль выполнил. «Локомотив» поступает резонно, что отказывается от его услуг. Он был не готов к этому сезону. Есть прогрессирующий Сулейманов на замене. Атака «Локомотива» не пострадает после ухода Дзюбы. Галактионов перешел на новую схему. Он использует маленьких нападающих», — сказал Дзюба «СЭ».

35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23. В мае того же года он продлил соглашение с железнодорожниками до лета 2024-го с возможностью пролонгации еще на один сезон.

За это время Дзюба сыграл за «Локомотив» 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Также он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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