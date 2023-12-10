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Сегодня, 20:35

Наумов назвал прекрасным поле на домашнем стадионе «Локомотива» в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов похвалил работников домашнего стадиона железнодорожников за подготовку поля к матчу 18-го тура РПЛ с «Уралом».

«Нужно отдать должное коллективу «Локомотива», который поддержал поле в очень хорошем состоянии. Мороз вообще не мешал игре, поле было прекрасное. Это говорит о том, что, когда клуб хочет добиваться результата, он всегда может сделать нормальное поле, не надо ссылаться на какие-то погодные условия. Что касается самого матча, «Локомотив» показал прекрасную игру, было видно, что он сильнее «Урала». И при счете 1:0, когда у «Урала» появлялись моменты, меня не покидало ощущение, что «Локомотив» обязательно выиграет», — цитирует Наумова «Газета.Ru».

«Локомотив» победил «Урал» со счетом 2:0 в матче, который прошел 8 декабря. На данный момент московская команда с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 19 баллами расположился на 12-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/10/21895369.shtml
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Николай Наумов
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