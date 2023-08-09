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Сегодня, 11:42

Наумов назвал самую большую проблему «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов ответил на вопрос, в какой линии московская команда наиболее нуждается в усилении.

«Самая проблемная линия у «Локомотива» — это защита. Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила все в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином» — все очень низкого уровня. И пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит в чемпионате России. Хотя я знаю, что в спортивной дирекции «Локомотива», где работает прекрасно мне известный как специалист высокого класса Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно усилить защитную линию. Беда в том, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Иностранцев не привлечешь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало. Это большая проблема «Локомотива», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

После трех туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 4 очка. 12 августа железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11050670-naumov-vydelil-samuyu-bolshuyu-problemu-lokomotiva.html
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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