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Сегодня, 17:30

Наумов не исключил, что Батраков вслед за Глушенковым перейдет в «Зенит»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:0).

В прошедшей встрече 18-летний футболист отметился голом и тремя результативными передачами.

«Пока к его достижению в матче с «Ахматом» надо относиться философски. Сложно судить по одному матчу. Молодым свойственны всплески — то хорошие игры, то провальные.

С Батраковым может повториться история Глушенкова, который перешел в «Зенит». Очень сложно противостоять «Зениту». К сожалению, многие футболисты, которые туда приходили, не раскрывались. Глушенков — это приятное исключение, к счастью», — цитирует Наумова Legalbet.

В нынешнем сезоне Батраков провел 4 матча за «Локомотив», забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт футболиста с красно-зелеными рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Николай Наумов
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