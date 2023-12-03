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Сегодня, 21:57

Наумов: «Не сказал бы, что победа «Локомотива» над «Зенитом» стала неожиданной»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на победу московской команды над «Зенитом» в 17-м туре РПЛ (3:1).

«Я бы не сказал, что эта победа стала неожиданной. Все болельщики «Локомотива» ожидали этой победы. То, что Галактионов дисквалифицирован, это потеря, но не насколько фатальная. Да, ослаблен состав из-за отсутствия Баринова. Но вы посмотрите, как Миранчук сегодня вышел отлично, и Дзюба выглядел очень достойно! Мне кажется, «Локомотив» провел свой лучший матч в первой части сезона», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Игра началась с опозданием на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве.

После этой встречи «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 6-й строчке (28 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11358323-naumov-vyskazalsya-o-pobede-lokomotiva-v-matche-s-zenitom.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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