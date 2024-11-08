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Сегодня, 10:09

Наумов не считает сумму в 22 миллиона евро за Пиняева завышенной

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что стоимость 20-летнего нападающего клуба Сергея Пиняева оценили в 22,3 миллиона евро.

«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он еще вырастет. У Пиняева большие, хорошие перспективы. Нет, это не большая сумма, нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Пиняев играет за «Локомотив» с января 2023 года. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 10 результативных передач. Пиняев вошел в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его стоимость оценили в 22,3 млн евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/naumov-ne-schitayu-summu-v-22-mln-evro-za-pinyaeva-zavyshennoi-420118/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

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