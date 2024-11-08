Наумов не считает сумму в 22 миллиона евро за Пиняева завышенной

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что стоимость 20-летнего нападающего клуба Сергея Пиняева оценили в 22,3 миллиона евро.

«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он еще вырастет. У Пиняева большие, хорошие перспективы. Нет, это не большая сумма, нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

Пиняев играет за «Локомотив» с января 2023 года. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 11 голов и выполнил 10 результативных передач. Пиняев вошел в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его стоимость оценили в 22,3 млн евро.