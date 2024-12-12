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Наумов — о результатах опроса ВЦИОМ: «Хоккей не может быть первым»

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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Я не согласен с результатами абсолютно. В России миллионы людей играют в футбол, еще миллионы болеют. Хоккей — это сильный спорт, я это понимаю и сам его люблю. Но он идет вторым после футбола — не может хоккей быть первым», — сказал Наумов «СЭ».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

(Вероника Ольшукова)

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Футбол
Хоккей
Николай Наумов
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