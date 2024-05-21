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Сегодня, 11:29

Наумов — о контракте Миранчука: «Антон должен оставаться в «Локомотиве»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о переговорах железнодорожников с полузащитником Антоном Миранчуком по новому контракту.

«Это очень хорошо. Антон должен оставаться в «Локомотиве», он талантливый креативный игрок, очень важный для команды. К тому же воспитанник клуба. Безусловно, надо договариваться», — сказал Наумов.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел за железнодорожников 36 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Софья Грецкая

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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