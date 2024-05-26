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Сегодня, 23:30

Наумов: «Динамо» не хватило опыта и силы воли, провалили такой важный матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал итоги чемпионской гонки в РПЛ.

«Я думаю, что «Динамо» не хватило опыта и силы воли. Понимаете, вот такой важный матч, а они его просто провалили. Может, сыграл объективный фактор — то, что им хватало ничьей. И они вольно-невольно все построили от обороны. В результате и Тюкавина не было видно, и Лаксальт был никакой, и Нгамале тоже так себе. То есть, они или перегорели, или близость золотых медалей — все-таки 48 лет не видели их, — сыграли злую шутку. И в результате они проиграли матч, который вполне могли выигрывать спокойно, а «Зенит» в конце все-таки проявил характер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

«Динамо» лидировало в РПЛ перед 30-м туром. В решающем матче бело-голубые уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место в турнирной таблице, а чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит», обыгравший в параллельном матче «Ростов» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Николай Наумов
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