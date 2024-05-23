Наумов объяснил, чего не хватило «Локомотиву» для борьбы за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожникам для борьбы за первое место в этом сезоне РПЛ не хватило стабильности.

«Для борьбы за чемпионство в этом сезоне «Локомотиву» не хватило стабильности как в игре, так и в составе. Этот факт говорит о том, что тренерскому штабу пока не удалось полностью наладить игру команды, чтобы в ней было больше баланса. У железнодорожников по-прежнему очень много провалов в обороне, тут будут нужны усиления. В атаке тоже были проблемы на определенном этапе сезона, то с Дзюбой играли, то без него, сейчас вообще на новые схемы перешли. Все это в совокупности повлияло на то, что «Локомотив» не смог по-настоящему побороться за титул и сейчас находится на четвертом месте», — приводит Legalbet слова Наумова.

После 29 туров РПЛ «Локомотив» с 50 очками располагается на 4-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на шесть баллов. В заключительном туре сезона московская команда на выезде сыграет против «Балтики». Матч пройдет в субботу, 25 мая.