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Наумов объяснил, почему считает Батракова лучшим игроком РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему считает полузащитника железнодорожников Алексея Батракова лучшим игроком РПЛ.

«Барко начал два-три матча, а потом потух. Угальде также начал, а потом пропал. А Батраков из российских лучший игрок в чемпионате России на данный момент. Я считаю, что он сейчас лучший у нас в Премьер-лиге», — цитирует Наумова «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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