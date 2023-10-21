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Сегодня, 12:28

Наумов объяснил, почему верит в победу «Локомотива» над «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов ожиданиями от предстоящей встречи команды с «Динамо».

«Я с оптимизмом жду матча «Локомотива» с «Динамо» и верю, что железнодорожники должны выиграть. Думаю, в этой встрече будут голы, и «Локомотив» победит со счетом 2:1. У «Динамо» последнее время не все складно получается. По-моему, Личка немного потерял уверенность в определении основного состава. Он тасует игроков, переделывает схемы. Из-за этого футболисты не уверены в своих силах. Фомин выглядит хуже, чем может. Он слабо проявил себя в сборной. Судя по всему, ему мешает травма. А с другой стороны, «Локомотив» сейчас на позитиве. Много игроков было вызвано в сборную, и это должно придать им импульс. Пиняеву пора наконец играть сильнее. Он может действовать гораздо лучше. А Глушенков набрал хорошую форму», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11235053-naumov-obyasnil-pochemu-verit-v-pobedu-lokomotiva-nad-dinamo-v-moskovskom-derbi.html
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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