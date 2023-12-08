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Сегодня, 16:19

Наумов оценил целесообразность проведения матча между «Локомотивом» и «Уралом» в сильный мороз

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможности переноса матча железнодорожников с «Уралом» в рамках 18-го тура РПЛ из-за неблагоприятных погодных условий.

«Есть регламент. Согласно регламенту и надо работать. Или менять регламент. Потому что если сейчас «Локомотив» или «Урал» затеет перенос, то другая сторона станет протестовать. И будет права, ссылаясь на регламент. Поэтому никакого смысла в попытках переноса я не вижу, если не будет консенсуса между соперниками по этому вопросу. Так что, нужно просто следовать букве закона», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Ранее в «Локомотиве» показали результаты замера температуры на стадионе. За три часа до игры температура воздуха составляет минус 13 градусов.

Встреча «Локомотив» — «Урал» должна начаться в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11370704-naumov-ocenil-celesoobraznost-provedeniya-matcha-lokomotiv-ural-v-silnyj-moroz.html
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Николай Наумов
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