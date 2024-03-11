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11 марта, 13:30

Наумов: «Проблемы «Локо» в центре обороны никуда не делись»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Матч в целом понравился. Интересный, с обилием моментов. Много событий. Жаль, что «Локо» не додавил соперника, — говорит Наумов.

— Москвичи наиграли на победу?

— Конечно! Железнодорожники должны были забирать три очка.

— Михаил Галактионов удивил вас стартовым составом?

— Да я бы так не сказал. Ждал перестановок после поражения от «Динамо». Миранчук и Дзюба остались в запасе. Значит, тренерский штаб руководит командой, не выпускает ситуацию из рук. Это радует. Но вот проблемы в обороне никуда не делись. В эпизодах с двумя пропущенными мячами центральные защитники недоработали. Морозов линию не держит, не следит за партнерами. А Ньямси не навязал борьбу Марсело.

— У «Локо» одно очко в двух первых весенних турах. Тревожно?

— Нет. Положительная динамика видна. Команда будет только прибавлять.

«Локомотив» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов прав. Дзюба — не игрок стартового состава». Экс-президент «Локо» — о ничьей с «Сочи»

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Николай Наумов
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