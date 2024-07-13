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Сегодня, 16:43

Наумов: «Не осуждаю Глушенкова за ответ критикам его перехода в «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил ответ полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова тем, кто был против его перехода в петербургский клуб.

«Уважаемые клоуны, в «Зените» хорошо», — заявил Глушенков на видео, которое выложила его девушка.

«Это не перебор. Он так видит это. Все нормально. Я это услышал и нисколько не обиделся. Это нормальная реакция. Да, я считаю, что для него переход в «Зенит» — это ошибка. Хотя по матчу с «Црвеной Звездой» можно сказать, что он хорошо вписался. Но тем не менее, это большой риск для молодого футболиста — идти в «Зенит». Можно назвать миллион примеров: Набиуллин, Полоз, Сутормин, Бакаев, Ахметов, Коваленко. Им очень трудно проявить себя в «Зените», который делал ставку на бразильцев. Очень сложно пробиться не только потому, что они сильнее тебя. Их купили за большие деньги. Тренер обязан их ставить, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

24-летний Глушенков подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». С января 2023 года он выступал за «Локомотив». В сезоне-2023/24 он провел за железнодорожников 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Максим Глушенков
Николай Наумов
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