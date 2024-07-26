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26 июля, 23:20

Наумов: «Кто может восполнить потерю Глушенкова в «Локомотиве»? Да никто»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы «железнодорожников» в новом сезоне РПЛ на фоне летней трансферной кампании клуба.

— В конце прошлого сезона мне очень часто задавали вопрос о том, сможет ли «Локомотив» на следующий год усилить свою игру, чтобы ворваться в тройку призеров. Я говорил, что для «Локомотива» главное — не добрать кого-то, а сохранить то, что есть. Под конец прошлого календаря «Локомотив» уже был хорошо сформированной командой. Если бы ему добавить еще пару-тройку точечных трансферов — центрального защитника, одного полузащитника, — то было бы все нормально. Но, к сожалению, потеряли ведущих игроков.

Я не знаю, в чем причина, почему нужно было их распродавать. Финансовые причины или какие-то другие. Но то, что в спортивном плане «Локомотив» сегодня стал слабее, чем он был в прошлом сезоне, это факт. И никуда ты от этого не денешься, что бы ни говорили руководители клуба. Кто может восполнить потерю Глушенкова? Да никто. Это невосполнимая потеря, — сказал Наумов «Спорт День За Днем».

В 1-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Акрон» — 3:2. В следующем матче «железнодорожники» встретятся с «Динамо».

Источник: Спорт День За Днем
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Николай Наумов
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