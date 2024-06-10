Наумов: «Думаю, «Локомотив» приобрел Воробьева не для стартового состава»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил приобретение клубом нападающего Дмитрия Воробьева.

«Я думаю, что Воробьева приобрели не для стартового состава. Если Салтыков может заиграть в старте, то Дмитрию придется немного посидеть на лавочке, чтобы привыкнуть к манере игры и уровню «Локомотива». Мне кажется, что его квалификация пока не соответствует стартовому составу железнодорожников, — сказал Наумов Vprognoze.ru.

26-летний Воробьев последние два года выступал за «Оренбург». В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах РПЛ и принял участие в 7 встречах Кубка России.