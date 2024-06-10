Наумов: «Думаю, «Локомотив» приобрел Воробьева не для стартового состава»

Сегодня, 14:14
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил приобретение клубом нападающего Дмитрия Воробьева.
«Я думаю, что Воробьева приобрели не для стартового состава. Если Салтыков может заиграть в старте, то Дмитрию придется немного посидеть на лавочке, чтобы привыкнуть к манере игры и уровню «Локомотива». Мне кажется, что его квалификация пока не соответствует стартовому составу железнодорожников, — сказал Наумов Vprognoze.ru.
26-летний Воробьев последние два года выступал за «Оренбург». В прошлом сезоне он забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах РПЛ и принял участие в 7 встречах Кубка России.