Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Галактионов сломал игру с ЦСКА»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о ничьей железнодорожников в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

«Игра интересная и захватывающая, но результат для меня огорчительный. Эта ничья для «Локомотива» равносильна поражению. В какой момент «Локомотив» упустил игру? Галактионов ее просто сломал. Смотрите, явное преимущество «Локомотива» и в первом тайме, и особенно во втором. Играют все прекрасно, игра складывается, все получается, комбинации интересные, Сильянов забил — не засчитали. Нет, с 70-й минуты Галактионов ни с того ни с сего заменяет всю ведущую группу футболистов, выводит других, и игра полностью меняется. В этот момент Федотов сделал две грамотные замены, вышел Заболотный, который сразу же забил. Так ЦСКА мог и победить сегодня», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).