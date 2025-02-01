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Наумов оценил вероятность перехода Файзуллаева в «Манчестер Сити»

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил вероятность перехода вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Манчестер Сити».

«Есть вероятность, что ЦСКА продаст Файзуллаева в Европу. Но ему надо прибавить, потому что по игре в последнее время он сдал. Если вернётся на прежний уровень, конечно, уедет. В Европе его заметили, за ним смотрят. Это игрок европейского уровня. К тому же он выступает за сборную Узбекистана, а там скауты все отслеживают. У него высокий потенциал.

Если в «Манчестер Сити» получится у Хусанова, то он может задать моду на узбекских футболистов. Так часто бывает, когда замечают потом других. Еще недавно Хусанов играл в Беларуси, к сожалению, мы часто не видим потенциал игроков. РПЛ его упустила, его надо было привлекать к нам. Что касается Файзуллаева, то он тоже может оказаться в любом европейском клубе. Почему бы тоже не в «Манчестер Сити»? Всякое может быть. Было бы интересно посмотреть на узбекскую связку в «Сити». Такая вероятность есть, но она, наверное, мала», — заявил Наумов Legalbet.ru

В текущем сезоне 21-летний Файзуллаев сыграл за ЦСКА в 23 матчах во всех турнирах. Он забил три мяча и отдал шесть голевых передач.

Контракт футболиста с армейцами действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
ФК Манчестер Сити
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Николай Наумов
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