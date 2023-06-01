Наумов: «Матч ветеранов «Локомотива» — это интересно, но я вряд ли смогу его организовать»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможность проведения ретро-матча с легендами красно-зеленых.

«Я когда работал в «Локомотиве», мы часто устраивали подобные матчи, матчи-проводы и тому подобное. Делали и международные выставочные турниры — к нам приезжали «Севилья», «Милан», «Челси», был «Кубок РЖД»... Это было интересно и привлекательно для меня. Но я уже давно в футболе не работаю, и вряд ли к моему мнению прислушаются в «Локомотиве» в плане того, чтобы провести какой-то матч ветеранов. Хотя это, безусловно, было бы интересно. Но я, повторюсь, сомневаюсь, что у меня получится что-то организовать: там свой календарь, свои планы у клуба. Это должны делать те, кто работает в футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Ранее стало известно о том, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России-2008 и «Зенитом». Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.