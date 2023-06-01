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Сегодня, 20:30

Наумов: «Матч ветеранов «Локомотива» — это интересно, но я вряд ли смогу его организовать»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможность проведения ретро-матча с легендами красно-зеленых.

«Я когда работал в «Локомотиве», мы часто устраивали подобные матчи, матчи-проводы и тому подобное. Делали и международные выставочные турниры — к нам приезжали «Севилья», «Милан», «Челси», был «Кубок РЖД»... Это было интересно и привлекательно для меня. Но я уже давно в футболе не работаю, и вряд ли к моему мнению прислушаются в «Локомотиве» в плане того, чтобы провести какой-то матч ветеранов. Хотя это, безусловно, было бы интересно. Но я, повторюсь, сомневаюсь, что у меня получится что-то организовать: там свой календарь, свои планы у клуба. Это должны делать те, кто работает в футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Ранее стало известно о том, что РФС прорабатывает вопрос организации ретро-матча между сборной России-2008 и «Зенитом». Игра может пройти в Санкт-Петербурге 15 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-match-veteranov-lokomotiva-e-to-interesno-no-ya-vryad-li-smogu-ego-organizovat/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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