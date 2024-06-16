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Сегодня, 06:23

Наумов оценил возможный переход Коваленко из «Зенита» в «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

«Коваленко по любому надо уходить из «Зенита». Он здорово начал в «Крыльях Советов», хорошо показал себя там, в сборную России попал, прогрессировал. А тут, сел на лавку — и все. Это, конечно, не дело. Поэтому, уходить надо. Я думаю, что для Коваленко «Локомотив» — неплохая команда, чтобы перезагрузиться. И «Локомотиву» он поможет, если наберет форму и тот функционал, который у него был», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

14 июня сообщилось, что «Зенит» отдаст «Локомотиву» за полузащитника Наира Тикнизяна Ивана Сергеева и Александра Коваленко.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Александр Коваленко
Николай Наумов
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