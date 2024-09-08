Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:54

Наумов: «Пиняеву не стоит уходить в «Зенит»

Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный переход 19-летнего вингера «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит».

— Пиняеву не стоит уходить в «Зенит». Вообще, я считаю, что для любого российского футболиста уход туда — это очень сложный шаг. Надо все хорошо обдумать. Глушенков — это приятное исключение. Покажите мне российского футболиста, который закрепился бы в «Зените» и играл постоянно. Таких практически нет. Потому что «Зенит» — очень богатый клуб, который как кашалот заглатывает все подряд, а потом, что не нужно, выплюнет. Как он выплевывает этих футболистов одного за другим. Поэтому я думаю, что для Пиняева вариант с «Зенитом» — очень плохой, — сказал Наумов «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщил, что до закрытия летнего трансферного окна в «Зените» может появиться еще один российский игрок.

Источник: РБ Спорт
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Сборная России по футболу вернулась из Вьетнама в Москву
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя