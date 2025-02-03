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Сегодня, 06:44

Наумов: «Не стал бы продавать Сильянова в «Зенит» именно сейчас»

Даниил Аршавский
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход защитника железнодорожников Александра Сильянова в «Зенит».

«В данной ситуации всё зависит от финансового положения в клубе. Если оно не напряжённое, то я бы не стал продавать Сильянова именно сейчас. Сейчас важно сохранить тот состав, который наигрывал Галактионов. Может быть, Тикнизяна я бы согласился продать, если бы было хорошее предложение», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Сильянов не отметился результативными действиями за 24 матча в составе «Локомотива» во всех турнирах. «Зенит» ведет переговоры по переходу 23-летнего защитника.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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