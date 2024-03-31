Наумов — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Результат никуда не годится»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничью железнодорожников с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ (1:1).

«Игра была неплохая, «Локомотив» выглядел неплохо. Результат, конечно, никуда не годится. Команде нужно выигрывать и набирать очки, а мы все дальше и дальше от лидеров отстаем. Такая нелепость, как первый гол... Такие ошибки нужно исключать. Когда подают угловой, игрок должен стоять на ближней штанге плотно до конца эпизода. А тут один выскочил, другой потянулся перехватывать и себе забили гол», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 40 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» отстают от лидера турнирной таблицы «Зенита» на 1 очко. У «Локомотива» 33 балла и 5-я строчка.