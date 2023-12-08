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Сегодня, 22:37

Наумов поделился мнением о стремлении российских игроков выступать в Европе

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитником железнодорожников Наиром Тикнизяном интересовался «Вердер».

«Такой шанс — масштабный для любого российского футболиста сегодня. Выезд в Европу — это шаг вперед. Как бы патриотично мы ни были настроены, мы должны прекрасно понимать, что футболисты рвутся в Европу. Там команды участвуют в еврокубках, а у нас ничего нет, мы в изоляции. Футболист все-таки посвящает этому всю жизнь, он хочет играть, хочет развиваться — осуждать за это не стоит. Тем более, Тикнизян играет за сборную Армении. Если трансфер состоится, это можно приветствовать и только пожелать ему хорошей игры и успешной карьеры», — цитирует Наумова «Газета.Ru».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/08/21884509.shtml
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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